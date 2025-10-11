Metal Detector Day 2025 a Narni | un weekend di sport natura e divertimento al Podere Calledro
Un evento originale che richiama centinaia di appassionati da tutta Italia. E' il "Metal detector Day" in programma questo fine settimana presso il Podere Calledro a San Liberato di Narni. Gli organizzatori lo definiscono "un weekend di sport, natura e divertimento", ma, visto da fuori, in realtà. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: metal - detector
Napoli, cittadini in prima linea: volontari ripuliscono Mappatella Beach con metal detector
DetectorShop sigla un’esclusiva con Nokta: i metal detector turchi arrivano in Italia
Al via il 6° Raduno di Metal Detector Campania il 21 e 22 Giugno a Eboli
https://terninrete.it/notizie-di-terni-narni-9-metal-detector-day-a-san-liberato/ - facebook.com Vai su Facebook
The 5 Best Metal Detectors for Treasure Hunters and Experts Alike - I selected the best metal detectors after trying a handful of options that came recommended to me by Jeff Lubbert, an expert detectorist who has been tracking down treasures and finding lost rings ... Da msn.com
Cosa cerca chi cerca coi metal detector - Soprattutto nelle serate estive, soprattutto sulle spiagge, può succedere di vedere uomini o donne camminare sulla sabbia perlustrando il terreno con un metal detector. Lo riporta ilpost.it