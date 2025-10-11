Merito al centro | a Roma il VII Congresso di Meritocrazia Italia
Tra il 23 e il 25 ottobre 2025, a Roma, prende forma il VII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, un appuntamento che promette un confronto denso e concreto, con attese di ampia partecipazione e dialogo trasversale tra istituzioni, politica, professioni e società civile. Un’attesa che diventa impegno L’agenda di fine ottobre si carica di aspettative . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: merito - centro
Ferrara Film Festival 2025: merito e qualità al centro con Claudia Conte, dal 20 al 28 settembre
Meloni: “Abbiamo rimesso al centro il merito”
Meloni: “Chi fa scena muta per motivi politici rischia di ripetere l’anno, stop ai disastri della sinistra sessantottina. Abbiamo rimesso al centro il merito”
SERIE C – UNA FINALE CHE LASCIA L’AMARO IN BOCCA, MA IL CUORE PIENO D’ORGOGLIO. Dopo una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, la CENTRO PADEL FIX REVENUE @fixrevenue raggiunge con pieno merito la fase finale del tabellone naz - facebook.com Vai su Facebook
VII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, a Roma il 23, 24 e 25 ottobre - Con la presentazione del libro 'Il merito della democrazia', del presidente Walter Mauriello ... Si legge su adnkronos.com