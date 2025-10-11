Sony Pictures ha diffuso il trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa, il thriller sci-fi in arrivo nelle sale da gennaio 2026. L’intelligenza artificiale torna protagonista nel nuovo film diretto dallo specialista Timur Bekmambetov. Nel film, infatti, i futuri tribunali sono gestiti da una sofisticata IA che offre agli imputati la possibilità di scagionarsi in soli 90 minuti, pena la condanna capitale. Chris Pratt nel film veste i panni di un detective accusato di aver ucciso la moglie: l’uomo è chiamato a dover dimostrare la propria innocenza alla suddetta IA (interpretata da Rebecca Ferguson ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Mercy: Sotto Accusa | Trailer, trama e cast del film sci-fi