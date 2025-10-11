Mercy | Sotto Accusa | Trailer trama e cast del film sci-fi

Universalmovies.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sony Pictures ha diffuso il trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa, il thriller sci-fi in arrivo nelle sale da gennaio 2026. L’intelligenza artificiale torna protagonista nel nuovo film diretto dallo specialista Timur Bekmambetov. Nel film, infatti, i futuri tribunali sono gestiti da una sofisticata IA che offre agli imputati la possibilità di scagionarsi in soli 90 minuti, pena la condanna capitale. Chris Pratt  nel film veste i panni di un detective accusato di aver ucciso la moglie: l’uomo è chiamato a dover dimostrare la propria innocenza alla suddetta IA (interpretata da  Rebecca Ferguson ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

mercy sotto accusa trailer trama e cast del film sci fi

© Universalmovies.it - Mercy: Sotto Accusa | Trailer, trama e cast del film sci-fi

In questa notizia si parla di: mercy - sotto

Mercy: Sotto Accusa, il trailer italiano ufficiale del film con Rebecca Ferguson e Chris Pratt

mercy sotto accusa trailerMercy: Sotto Accusa, il trailer italiano ufficiale del film con Rebecca Ferguson e Chris Pratt - Nelle sale italiane dal 22 gennaio 2026 distribuito da Eagle Pictures questo thriller fantascientifico diretto da Timur Bekmambetov. Riporta comingsoon.it

Mercy - Sotto accusa, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Rebecca Ferguson, Chris Pratt, Michael C. Come scrive mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Mercy Sotto Accusa Trailer