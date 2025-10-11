Mercy | Sotto Accusa | Trailer trama e cast del film sci-fi
Sony Pictures ha diffuso il trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa, il thriller sci-fi in arrivo nelle sale da gennaio 2026. L’intelligenza artificiale torna protagonista nel nuovo film diretto dallo specialista Timur Bekmambetov. Nel film, infatti, i futuri tribunali sono gestiti da una sofisticata IA che offre agli imputati la possibilità di scagionarsi in soli 90 minuti, pena la condanna capitale. Chris Pratt nel film veste i panni di un detective accusato di aver ucciso la moglie: l’uomo è chiamato a dover dimostrare la propria innocenza alla suddetta IA (interpretata da Rebecca Ferguson ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: mercy - sotto
Mercy: Sotto Accusa, il trailer italiano ufficiale del film con Rebecca Ferguson e Chris Pratt
Ho degli stuntmen incredibili ma a volte provo a fare da me…” confessa Chris Pratt, raccontando un retroscena durante le riprese di Mercy: Sotto Accusa, il nuovo film di Timur Bekmambetov. Il regista, già dietro la macchina da presa per Wanted e Ben-Hur, qu - facebook.com Vai su Facebook
Chris Pratt lotta contro l'IA per dimostrare la propria innocenza nel trailer di Mercy: Sotto Accusa - X Vai su X
Mercy: Sotto Accusa, il trailer italiano ufficiale del film con Rebecca Ferguson e Chris Pratt - Nelle sale italiane dal 22 gennaio 2026 distribuito da Eagle Pictures questo thriller fantascientifico diretto da Timur Bekmambetov. Riporta comingsoon.it
Mercy - Sotto accusa, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Rebecca Ferguson, Chris Pratt, Michael C. Come scrive mymovies.it