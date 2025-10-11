Mercato partita al Curi e Baracconi Rischio caos a Pian di Massiano
PERUGIA La mattina il Mercato del sabato, poi a seguire la partita di calcio del Perugia e subito dopo l’inaugurazione dei Baracconi. Si annuncia una giornata probelatica per il traffico a Pian di Massiano. Un "accumulo" di eventi che si è verificato anche in altre annate ma che alla fine è sempre stato gestito piuttosto bene. Qualche disagio sarà inevitabile, ma la speranza è che alla fine tutto fili via senza troppi problemi. E allora ecco che di primo mattino, come ogni sabato, su piazzale Umbria Jazz, aprirà il mercato. Appuntamento sempre molto partecipato e che da metà mattinata in poi qualche grattacapo alla viabilità lo crea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mercato - partita
Il Napoli legge e rilancia, a cominciare da Lookman. Il mercato è una partita a poker
Mercato Inter, Pedullà spiega: «C’è una guerra in corso con l’Atalanta per Lookman ma la partita è ancora aperta!»
Mercato e social, partita rovente
Anche Netflix pronta a entrare nel mercato del calcio live La società americana potrebbe acquisire i diritti globali di una partita di Champions League per turno a partire dal 2027. La UEFA vuole attrarre piattaforme di streaming globali, con l’obiettivo di aume - facebook.com Vai su Facebook
Partita Ravenna-Ternana alle 15, il mercato di via Sighinolfi chiuderà in anticipo - X Vai su X
Mercato, partita al Curi e Baracconi. Rischio caos a Pian di Massiano - 30 con l’uscita dei tifosi e il maxi afflusso al Luna Park di giovan ... Riporta lanazione.it