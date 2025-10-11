Mercato partita al Curi e Baracconi Rischio caos a Pian di Massiano

PERUGIA La mattina il Mercato del sabato, poi a seguire la partita di calcio del Perugia e subito dopo l’inaugurazione dei Baracconi. Si annuncia una giornata probelatica per il traffico a Pian di Massiano. Un "accumulo" di eventi che si è verificato anche in altre annate ma che alla fine è sempre stato gestito piuttosto bene. Qualche disagio sarà inevitabile, ma la speranza è che alla fine tutto fili via senza troppi problemi. E allora ecco che di primo mattino, come ogni sabato, su piazzale Umbria Jazz, aprirà il mercato. Appuntamento sempre molto partecipato e che da metà mattinata in poi qualche grattacapo alla viabilità lo crea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

