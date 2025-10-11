Mercato Napoli Cammaroto | Prenderlo a costo zero non sarebbe un affare sbagliato
Le ultime sulle idee di mercato in casa Napoli arrivano da Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, che recentemente è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero alla trasmissione Napoli Magazine Live. “La tentazione è Mainoo, ma lì bisogna capire se lo United apre al prestito. Mandragora? Lo avevamo detto già in estate, poi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: mercato - napoli
Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”
Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli
Ndoye e non solo, sorpresa Napoli sul mercato: la decisione spiazza i tifosi
#Mercato #Napoli, #Conte ha chiesto tre rinforzi per gennaio --> https://t.ly/B0-Kk - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Napoli, chi ha convinto di più? De Bruyne top, si aspetta Lang #SkySport #Napoli #SerieA #SkyCalciomercato - X Vai su X
NM LIVE - Cammaroto: "Napoli, piace Norton-Cuffy, su di lui c'è anche la Juventus, c'è la tentazione Mainoo, ecco il punto su Mandragora" - EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i tem ... Riporta napolimagazine.com
"Tentazione Mainoo a gennaio. A giugno altro super colpo a costo zero". Il retroscena - Il Napoli sta lavorando per le prossime campagne trasferimenti, nel mirino c'è Mainoo del Manchester United per la sessione di gennaio. Come scrive msn.com