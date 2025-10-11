Mercato Juventus | doppia occasione dal Manchester United? Han chiesto un confronto col club potrebbero partire a gennaio! L’indiscrezione a sorpresa sul loro futuro

Mercato Juventus: doppia opportunità dal Manchester United? Han chiesto un confronto col club inglese, potrebbero partire a gennaio. Doppio mal di pancia in casa Manchester United. Due dei talenti più puri della rosa, Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee, sono scontenti dello scarso utilizzo e, come riportato da ESPN, avrebbero chiesto un confronto con il club in vista del calciomercato di gennaio. Entrambi temono di perdere il treno per il Mondiale a causa del poco spazio concesso dal tecnico Ruben Amorim. Minutaggio scarso e sogno Mondiale a rischio. La situazione è delicata. Kobbie Mainoo, centrocampista inglese classe 2005, non ha ancora giocato una partita da titolare in Premier League e teme di perdere il posto in Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

