Mercato Juve la rivelazione sull’obiettivo dei bianconeri riaccende la pista? L’Italia sarebbe una destinazione gradita Di chi si tratta e il punto sulla concorrenza

Mercato Juve, la rivelazione sull’obiettivo dei bianconeri riaccende la pista? Ci sono novità per il grande talento. Un talento ai margini, un futuro tutto da scrivere. La situazione di Kobbie Mainoo al Manchester United è un caso di mercato che infiamma tutta la Premier League. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il futuro del giovane centrocampista inglese verrà deciso a gennaio, e i club italiani, tra cui il mercato Juve, sono in allerta. Il giocatore, classe 2005, sta trovando pochissimo spazio con il tecnico Rúben Amorim e la sua frustrazione cresce. Il suo desiderio di andare in prestito per giocare con continuità, già manifestato in estate, è più forte che mai. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, la rivelazione sull’obiettivo dei bianconeri riaccende la pista? «L’Italia sarebbe una destinazione gradita». Di chi si tratta e il punto sulla concorrenza

