Mercato Juve | futuro lontano da Torino? Nonostante il gradimento di Tudor le strade con i bianconeri potrebbero separarsi a fine stagione L’ultima indiscrezione

Mercato Juve: futuro lontano da Torino per questo giocatore bianconero? Nonostante il gradimento di Tudor, potrebbe lasciare i bianconeri in estate. Un futuro inerto, un presente da protagonista. La storia di Weston McKennie alla Juve continua a viaggiare su un filo sottile. Secondo quanto riferito dal Quotidiano Sportivo, il suo rinnovo di contratto è sempre più lontano, con una cessione a fine stagione che diventa uno scenario concreto. Ma, contemporaneamente, la sua importanza per l'equilibrio tattico di Igor Tudor non è mai stata così netta. Un rinnovo sempre più difficile, la MLS osserva.

