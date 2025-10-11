Mercato ittico lavori fermi da settimane | Per completare la ristrutturazione servono altri 89 mila euro

Palermotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori fermi al mercato ittico. E per completare la ristrutturazione servono altri 89 mila euro. Lo dichiarano i componenti della sesta commissione consiliare: Ottavio Zacco, Teresa Leto, Dario Chinnici, Leonardo Canto e Fabio Teresi. Ieri si è svolto un incontro per discutere lo stato degli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

