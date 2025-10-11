Mercato Inter nel mirino Robinho Jr | il nuovo gioiello del Santos affascina i nerazzurri

Il legame tra Inter e Brasile è una storia che si rinnova nel tempo. Da Ronaldo ad Adriano, fino a esperienze meno fortunate come Gabigol, il fascino degli attaccanti verdeoro non ha mai smesso di sedurre il club nerazzurro. Oggi, l’attenzione dello scouting di Viale della Liberazione si concentra su Robinho Jr, figlio d’arte dell’ex campione di Real Madrid, Manchester City e Milan. Inter in Brasile: osservatori su Robinho Jr del Santos. Come riportato da UOL Esporte, il club nerazzurro avrebbe inviato uno scout a Vila Belmiro per seguire da vicino Robinho Jr, classe 2007 del Santos, impegnato nel derby contro il Corinthians. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Mercato Inter, nel mirino Robinho Jr: il nuovo gioiello del Santos affascina i nerazzurri

