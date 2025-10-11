Mercato Inter nel mirino Robinho Jr | il nuovo gioiello del Santos affascina i nerazzurri

Forzainter.eu | 11 ott 2025

Il legame tra  Inter  e  Brasile  è una storia che si rinnova nel tempo. Da  Ronaldo  ad  Adriano, fino a esperienze meno fortunate come  Gabigol, il fascino degli attaccanti verdeoro non ha mai smesso di sedurre il club nerazzurro. Oggi, l’attenzione dello scouting di  Viale della Liberazione  si concentra su  Robinho Jr, figlio d’arte dell’ex campione di  Real Madrid,  Manchester City  e  Milan. Inter in Brasile: osservatori su Robinho Jr del Santos. Come riportato da  UOL Esporte, il club nerazzurro avrebbe inviato uno  scout  a Vila Belmiro per seguire da vicino Robinho Jr, classe  2007  del Santos, impegnato nel derby contro il Corinthians. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

