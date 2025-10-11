Mercato Inter Marotta studia la mossa per la difesa del prossimo anno | è una delle sorprese di questo inizio di Serie A!

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il nome sulla lista. L’Inter continua a pianificare per il futuro, e il reparto difensivo è uno degli obiettivi principali per il prossimo mercato. Un nome nuovo si aggiunge alla lista delle possibili opzioni per la difesa: Tarik Muharemovic, centrale bosniaco classe 2002, che sta stupendo con il Sassuolo in questo inizio di stagione. A rivelarlo è Niccolò Ceccarini, che nel suo editoriale per TMW ha sottolineato l’interesse crescente per il giovane difensore, già protagonista nelle prime sei giornate di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter marotta studia la mossa per la difesa del prossimo anno 232 una delle sorprese di questo inizio di serie a

© Internews24.com - Mercato Inter, Marotta studia la mossa per la difesa del prossimo anno: è una delle sorprese di questo inizio di Serie A!

In questa notizia si parla di: mercato - inter

Milanese: «Inter e Napoli, c’è già una favorita! Mercato difficile per…»

Mercato Inter, Pedullà chiaro: «Lookman non sarà un tormentone alla Koopmeiners! Ecco la strategia dei nerazzurri, e Leoni non è una priorità»

Mercato Inter, il retroscena della Gazzetta su Lookman: «Da tempo nella lista, dirigenti stupiti da una cosa! E anche Oaktre è disposto a fare un’eccezione per lui»

mercato inter marotta studiaInter, Marotta lo riporta in Serie A: il presidente si fionda sul bomber - Nella finestra invernale, la dirigenza meneghina potrebbe tornare sul mercato: costantemente monitorata la situazione in Premier League ... Da spaziointer.it

mercato inter marotta studiaMal di pancia Inter: chiede a Marotta di essere ceduto a gennaio - Grana Inter, il giocatore è scontento in nerazzurro e non vuole perdere il Mondiale: possibile cessione a gennaio ... Riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Inter Marotta Studia