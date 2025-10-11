Mercato Inter Marotta studia la mossa per la difesa del prossimo anno | è una delle sorprese di questo inizio di Serie A!

Inter News 24 Il nome sulla lista. L’Inter continua a pianificare per il futuro, e il reparto difensivo è uno degli obiettivi principali per il prossimo mercato. Un nome nuovo si aggiunge alla lista delle possibili opzioni per la difesa: Tarik Muharemovic, centrale bosniaco classe 2002, che sta stupendo con il Sassuolo in questo inizio di stagione. A rivelarlo è Niccolò Ceccarini, che nel suo editoriale per TMW ha sottolineato l’interesse crescente per il giovane difensore, già protagonista nelle prime sei giornate di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

