Mercato immobiliare in ripresa a Pisa | cresce l’interesse per le ' case green'
Mercato immobiliare vivace, nuove direttive europee e un ruolo sempre più decisivo giocato dalla transizione energetica. Gli agenti immobiliari Fimaa Confcommercio di Pisa e provincia si sono dati appuntamento all'Euro Hotel di Cascina per fare il punto della situazione sul mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: mercato - immobiliare
Mercato immobiliare, Arezzo col freno tirato. Volano le compravendite in Toscana
Il mondo della casa scende in piazza: i consigli del mercato immobiliare nella tre giorni dedicata all’abitare
Mercato immobiliare, a Ravenna servono oltre 2mila euro al metro quadrato per acquistare casa
Torniamo a parlare di ciò che accade dietro le quinte del mercato immobiliare: fiducia, collaborazione, liste riservate e il vero valore del rapporto con il proprio agente. Scopri come Agenzia Moderna costruisce relazioni solide e trasparenti, offrendo le stesse - facebook.com Vai su Facebook
Mercato immobiliare italiano: cresce la domanda, cambiano i profili degli acquirenti - X Vai su X
Mercato immobiliare in ripresa a Pisa: cresce l’interesse per le 'case green' - I dati sulle compravendite immobiliari analizzati nel corso di un incontro organizzato da Fimaa Confcommercio ... Riporta pisatoday.it
Transizione green in casa: "Fra guai e opportunità" - Convegno per parlarne con Confcommercio: "Riguarda 20milioni di abitazioni". Si legge su msn.com