mercato immobiliare il lusso non vede crisi

Il mercato immobiliare tiene. Nonostante il difficile momento per le tasche degli italiani, svuotate da costi della vita più alti a fronte di stipendi fermi al palo, il prezzo delle case in Romagna tiene e la domanda è alta, perché vi sono territori con buona qualità della vita, perché gli affitti sono quasi introvabili e a prezzi molto alti, e perché l’offerta è bassa. Marco Maietta dello studio I Service è fra gli esperti più ferrati, operando su tutte le tre province della Romagna, e non a caso è stato chiamato per l’appuntamento del podcast all’Art Mbt di viale Carducci. Maietta, com’è il mercato immobiliare? "Sta bene, c’è molta richiesta e poca offerta, quindi gli immobili oggi in vendita quotano anche un 5 percento in più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

