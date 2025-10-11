mercatissimo partenza lanciata assalto e code fino in piena notte

Dove eravamo rimasti? Alle code davanti alla paella? Ai vassoi di coccoretti di fronte ai Bastioni? È passato un anno ma è da lì che si riparte. La città riprende posizione intorno al suo mercato preferito: non disdegna i sapori locali ma si concede volentieri una vacanza per tre giorni tra i banchi internazionali. Un serpentone di stand che ormai ondeggia tra il gusto italiano, quello di mille altre regioni e di 35 Paesi del mondo. E nel quale tutti si muovono con facilità, come se invece di un mercato fosse una strada dello shopping. Chi arriva va a colpo sicuro, anche se il primo bersaglio è tortuoso: la Cadorna resta l’unico parcheggio del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

