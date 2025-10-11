Mercati | settimana positiva focus sui verbali delle banche centrali

Si chiude una settimana positiva per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa, con l’attenzione degli investitori ancora una volta concentrata sulle banche centrali che muovono i tassi con effetti sul settore. Verbali BCE: unanimità su tassi fermi, visioni diverse su rischi inflazione. Tutti i membri del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) hanno sostenuto la proposta avanzata dal capo economista Philip Lane di mantenere invariati i tre tassi di interesse chiave, nella riunione di settembre. Secondo quanto emerso dai verbali del meeting del 10-11 settembre, le nuove proiezioni degli esperti avevano presentato un quadro dell’inflazione simile a quello previsto a giugno e la valutazione del Consiglio direttivo sulle prospettive di inflazione era rimasta sostanzialmente invariata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

