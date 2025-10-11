Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno tentato una rapina nel centro scommesse Goldbet in via Mauri ma la segnalazione di un cittadino li ha fermati. I due rapinatori con una pistola erano entrati nel locale e dopo aver abbassato la saracinesca alle spalle hanno minacciato il dipendente che era alla cassa per farsi consegnare i soldi. La prontezza di un cittadino che ha segnalato alle forze dell’ordine dei movimenti sospetti proprio nei pressi della caserma dei carabinieri a Mercatello ha portato all’arresto dei due, salernitani. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Mercatello, tentata rapina e sequestro di persona: due arresti