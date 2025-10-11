Mercallegro i ragazzi insegnano il riuso
UMBERTIDE - Torna il “Mercallegro“, il mercatino dei ragazzi delle scuole materne, elementari e medie. Lo farà dopo ben 24 anni, domani dalle 9 alle 18, lungo via Garibaldi, piazza Gramsci e il parco della scuola elementare. La prima edizione si tenne il 10 maggio 2001 e ora rinasce grazie all’associazione commercianti Aps Vivi Umbertide - Le vie del Commercio. L’obiettivo è far comprendere ai più piccoli (e non solo) l’importanza di ridare nuova vita agli oggetti usati e finiti in garage o in soffitta che verrebbero gettati via come rifiuti. Ogni partecipante, accompagnato da un adulto potrà esporre e vendere propri oggetti su un banco messo a disposizione dalla Scuola Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Domenica 12 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 18:00 si terrà ad Umbertide lungo via Garibaldi e in Piazza Gramsci la prima edizione del MERCALLEGRO organizzato dalla Associazione Commercianti APS Vivi Umbertide le vie del Commercio e con il Patrocinio - facebook.com Vai su Facebook
