Mente e cervello | dialoghi sulla salute mentale e benessere | incontro pubblico

SAN PIETRO VERNOTICO – Un importante appuntamento dedicato alla salute mentale si terrà oggi, sabato 11 ottobre, nell'ambito della Settimana della Salute mentale e del benessere. L’incontro, promosso dal Lions Club San Pietro Vernotico, dal titolo "Mente e cervello: dialoghi sulla salute mentale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Curati e pop, promettono benessere mentale sotto l’ombrellone: intrattenimento intelligente old style. È l'enigmistica ai tempi dei social, esercizi “per detossinare la mente e riforestare il cervello”. Con una spruzzata di nostalgia

Sport e cervello: benefici per la mente e il benessere

Villaggio della Salute, longevità cognitiva e importanza di allenare la mente secondo Synlab - Andrea Francescani, medico chirurgo specialista in Neurologia ed esperto in demenze degenerative, e Carla Stangalino, psicologa ... Secondo mbnews.it

Come mantenere il cervello in salute e giovane? Secondo la neuroscienza, bastano queste 2 facili attività quotidiane - Praticato ogni giorno, l'esercizio fisico è un toccasana per il cervello (e la salute mentale). Si legge su vogue.it