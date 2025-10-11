Meloni pronta a volare in Egitto Carabinieri a Gaza per peacekeeping
Il premier sarà fra i leader al Cairo il giorno della firma e i nostri militari andranno sul campo. La sinistra minimizza: «Si intesta successi altrui». Giorgia li gela: «Il campo largo? È un Leoncavallo largo». 🔗 Leggi su Laverita.info
