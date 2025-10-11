Meloni lancia Tomasi | Sinistra un grande Leoncavallo in Toscana possiamo vincere

«Ma quale campo largo? Quello è un Leoncavallo largo, un enorme centro sociale». La battuta, definitiva, è di Giorgia Meloni. L’ha pronunciata in piazza a Firenze nel corso del comizio del centrodestra a favore di Alessandro Tomasi, candidato a governatore della Toscana. Nel mirino del premier c’è ovviamente la sinistra, quella che «non crede nell’Italia e negli italiani, che sognava per il nostro Paese un ruolo da ruota di scorta di Francia e Germania». Invece «l’Italia non fa la ruota di scorta di nessuno». Quella che «dove darci la spallata prima nelle Marche e poi in Calabria, e invece la spallata l’ha presa secca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

