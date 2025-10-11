Meloni | La nostra sinistra è peggio di Hamas Il nemico ora è Francesca Albanese Vannacci diserta
Firenze. Meloni è Generale, Vannacci generalino (non si presenta, scrive al Foglio: "Sono a Pisa") la pace la prepara Crosetto, il generalone. Meloni sul Nilo. Il nemico adesso.
Meloni: Nell'80esimo anniversario Onu serve coraggio di cambiare questa nostra organizzazione
Vertice Italia-Algeria, Meloni e Tebboune a Villa Pamphili: “Nostra amicizia mai così speciale”
La rivista "Time" dedica la copertina a Giorgia Meloni: "Dobbiamo difendere la nostra cultura e la nostra identità"
Ho incontrato imprenditori alle prese col caro-bollette e col salasso della trattativa fallita sui dazi. Per la nostra industria è allarme rosso: 31 mesi di crollo della produzione su 34 di Governo Meloni, nonostante i 209 miliardi del Pnrr. Pensate senza … I 25 miliar
#Tg2000 - #Gaza, #Italia in campo per aiuti. #Meloni: faremo la nostra parte #9ottobre #MedioOriente #Accordo #Israele #Ostaggi #Hamas #Palestina #StrisciadiGaza #Netanyahu #Trump
Meloni: "La nostra sinistra è peggio di Hamas". Il nemico ora è Francesca Albanese. Vannacci "diserta" - Palazzo Chigi si infastidisce con Tajani che anticipa la notizia del viaggio in Egitto di Meloni
Meloni: "La sinistra italiana è più fondamentalista di Hamas". A Firenze il corteo pro Pal contro il governo - La premier e i leader del centrodestra sono intervenuti alla chiusura della campagna elettorale di Alessandro Tomasi a governatore della Toscana