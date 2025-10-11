Meloni dice che la sinistra è più fondamentalista di Hamas e gli alleati in Toscana un centrosociale

Giorgia Meloni alza il tiro contro la sinistra, paragonandola a un fondamentalismo più rigido di Hamas e definendo il centrosinistra toscano un “centro sociale”. In un clima di forti tensioni, il discorso politico si trasforma in una battaglia simbolica che rischia di inasprire ulteriormente il confronto pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

