Meloni dà di matto a Firenze e paragona la sinistra a Hamas per mascherare il fallimento del suo Governo | Giorgia hai rotto il ca**o!

Ilgiornaleditalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insulti, menzogne e isteria reazionaria: così la destra prova a soffocare il dissenso e distrarre dai disastri Giorgia Meloni non è nuova alla demagogia becera, ma stavolta ha passato il punto di non ritorno. Durante il comizio a Firenze per chiudere la campagna delle regionali in Toscana, ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

meloni d224 di matto a firenze e paragona la sinistra a hamas per mascherare il fallimento del suo governo giorgia hai rotto il cao

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni dà di matto a Firenze e paragona la sinistra a Hamas per mascherare il fallimento del suo Governo: Giorgia, hai rotto il ca**o!

In questa notizia si parla di: meloni - matto

Cerca Video su questo argomento: Meloni D224 Matto Firenze