La premier gioca fuori casa, ma gioca lo stesso all’attacco. Ha in mano la carta vincente della tregua strappata dal suo amico Donald, e la cala con tutta la pesantezza possibile nel comizio di chiusura della campagna regionale per Alessandro Tomasi a Firenze. "Hamas non firma la pace per Landini, né per Albanese che insulta la Segre, né per Greta con la Flotilla. C’è una persona da ringraziare: Trump, presidente repubblicano degli Usa". Complice anche la nuova mobilitazione annunciata contro la manovra, spara ad alzo zero contro il segretario generale della Cgil: "Quando Landini convoca lo sciopero generale della Cgil per la pace a Gaza, che succede? Che Hamas dice: “Fermi tutti, Landini mi ha convocato lo sciopero generale, ragazzi bisogna rilasciare gli ostaggi“? Purtroppo no". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni attacca: sinistra fondamentalista: "La pace non è merito di Landini"