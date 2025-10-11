Meloni al Quirinale Piantedosi apre lo scenario | Sarebbe una bella cosa per il Paese

Il futuro della premier Giorgia Meloni potrebbe, un giorno, passare dal Palazzo Chigi al Quirinale. L’ipotesi, ventilata per la prima volta in modo esplicito da un membro del governo, arriva dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto alla Festa dell’Ottimismo 2025 organizzata da Il Foglio nel Salone dei Cinquecento a Firenze. “È donna, è giovane, sarebbe una bella cosa per tutto il Paese – ha detto Piantedosi –. Dopo aver avuto il primo presidente del Consiglio donna, avere in un prossimo futuro il presidente della Repubblica nella persona di Giorgia Meloni sarebbe un segnale importante”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni al Quirinale, Piantedosi apre lo scenario: “Sarebbe una bella cosa per il Paese”

