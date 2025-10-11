Melania Trump | Su bimbi ucraini canale diretto con Putin
"Io e il Presidente Putin abbiamo un canale aperto di comunicazione sulle condizioni dei bambini ucraini che si trovano in Russia". Melania Trump parla poco, ma quando lo fa, sa come farsi ascoltare. Stavolta, è con un discorso alla nazione in cui annuncia che otto bambini ucraini sono già tornati a casa nelle ultime 24 ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Circa 6mila tra bambini e ragazzi ucraini deportati in Russia dall'inizio del conflitto (Fonte Yale). La first lady statunitense, al vertice Trump-Putin di agosto in Alaska, aveva inviato una lettera al capo del Cremlino. La risposta nelle parole di Melania Trump - X Vai su X
Ucraina, Melania Trump: 'Su bimbi ucraini canale diretto con Putin' - C'é un "canale diretto" aperto tra Melania Trump e Vladimir Putin che ha già portato nelle ultime 24 ore al rimpatrio di otto bambini ucraini rapiti in Russia. Segnala ansa.it
Melania Trump: "Canale diretto con Putin". La first lady in prima linea per i bambini ucraini - "Otto bambini sono tornati alle loro famiglie nelle ultime 24 ore". Secondo iltempo.it