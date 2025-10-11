Melania Trump | Su bimbi ucraini canale diretto con Putin

"Io e il Presidente Putin abbiamo un canale aperto di comunicazione sulle condizioni dei bambini ucraini che si trovano in Russia". Melania Trump parla poco, ma quando lo fa, sa come farsi ascoltare. Stavolta, è con un discorso alla nazione in cui annuncia che otto bambini ucraini sono già tornati a casa nelle ultime 24 ore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

