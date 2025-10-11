Melania Trump ha annunciato di aver ottenuto da Putin il ritorno in Ucraina di otto bambini deportati in Russia

Metropolitanmagazine.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Melania Trump ha dichiarato che, nelle ultime ventiquattr’ore, otto bambini ucraini, deportati in Russia contro la loro volontà, sono stati rimpatriati, mentre altri dovrebbero tornare dalle famiglie nelle prossime settimane. La loro liberazione sarebbe dovuta a un «canale di comunicazione» da lei stabilito con Vladimir Putin. La First Lady aveva inviato una lettera al capo del Cremlino in occasione del suo vertice con Donald Trump in Alaska, tenutosi lo scorso agosto. Nella missiva, aveva perorato la causa dei bambini deportati e, attraverso una serie di contatti riservati tra diplomatici statunitensi e russi, è riuscita a ottenere il loro rilascio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

melania trump ha annunciato di aver ottenuto da putin il ritorno in ucraina di otto bambini deportati in russia

© Metropolitanmagazine.it - Melania Trump ha annunciato di aver ottenuto da Putin il ritorno in Ucraina di otto bambini deportati in Russia

In questa notizia si parla di: melania - trump

Il trench, il cappello, il vestito giallo: Melania Trump attira l’attenzione a Londra

Trump-Epstein, intrecci e misteri: quei sette voli di Donald a bordo del Lolita Express (e la volta in cui conobbe Melania)

Melania Trump e i consigli all’orecchio di The Donald: c’è lei dietro l’apertura a Kiev?

melania trump ha annunciatoMelania Trump: "Canale diretto con Putin". La first lady in prima linea per i bambini ucraini - "Otto bambini sono tornati alle loro famiglie nelle ultime 24 ore". Riporta iltempo.it

melania trump ha annunciatoMelania Trump ha annunciato di aver ottenuto da Putin il ritorno in Ucraina di otto bambini deportati in Russia - Federica Checchia L'articolo Melania Trump ha annunciato di aver ottenuto da Putin il ritorno in Ucraina di otto bambini deportati in Russia proviene da Metropolitan Magazine. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Melania Trump Ha Annunciato