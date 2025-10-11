Melania Trump ha annunciato di aver ottenuto da Putin il ritorno in Ucraina di otto bambini deportati in Russia
Melania Trump ha dichiarato che, nelle ultime ventiquattr’ore, otto bambini ucraini, deportati in Russia contro la loro volontà, sono stati rimpatriati, mentre altri dovrebbero tornare dalle famiglie nelle prossime settimane. La loro liberazione sarebbe dovuta a un «canale di comunicazione» da lei stabilito con Vladimir Putin. La First Lady aveva inviato una lettera al capo del Cremlino in occasione del suo vertice con Donald Trump in Alaska, tenutosi lo scorso agosto. Nella missiva, aveva perorato la causa dei bambini deportati e, attraverso una serie di contatti riservati tra diplomatici statunitensi e russi, è riuscita a ottenere il loro rilascio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
