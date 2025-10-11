Melania Trump dal 30 gennaio esce al cinema il suo documentario

La data adesso è ufficiale: il 30 gennaio esce in sala il documentario su Melania Trump che poi sarà disponibile anche su Prime Video; a seguire verrà prodotta una serie, sempre sulla vita della first lady. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

melania trump 30 gennaioIl documentario su Melania Trump di Amazon esce a gennaio 2026 - Il documentario su Melania Trump di Amazon Mgm Studios uscirà nelle sale cinematografiche dal 30 gennaio 2026, e sarà successivamente disponibile su Prime Video in streaming. Da ansa.it

melania trump 30 gennaioPubblicate le prime immagini e il titolo del film su Melania Trump - Oltre al documentario, Amazon pubblicherà anche una docuserie in tre parti dedicata a Melania Trump, che racconterà la sua vita trascorsa viaggiando tra New York, suo posto del cuore e dove il figlio ... Lo riporta elle.com

