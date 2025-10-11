Melania Trump | Canale diretto con Putin La first lady in prima linea per i bambini ucraini
"Otto bambini sono tornati alle loro famiglie nelle ultime 24 ore". Lo ha annunciato alla Casa Bianca Melania Trump, dopo aver spiegato di avere aperto "un canale di comunicazione" con Vladimir Putin sulla vicenda dei bambini ucraini portati via alle loro famiglie dai russi durante la guerra. "Abbiamo concordato di cooperare gli uni con gli altri nell'interesse di tutte le persone coinvolte in questa guerra", ha detto ancora la first lady, spiegando che la comunicazione è stata aperta dalla lettera che lei ha fatto consegnare a Putin da suo marito Donald Trump durante il vertice dei due leader lo scorso agosto in Alaska. 🔗 Leggi su Iltempo.it
