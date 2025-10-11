Melania Trump apre un canale con Putin per i minori ucraini
Melania Trump ha annunciato di aver aperto un canale di comunicazione con Vladimir Putin per favorire il ricongiungimento dei minori coinvolti nella guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore, otto bambini sono tornati alle loro famiglie grazie a questo sforzo, avviato dopo una lettera consegnata in agosto durante il vertice in Alaska. Un canale inatteso, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
