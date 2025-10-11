Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno preso parte di recente a un evento benefico a New York, il gala del Project Healthy Minds, dove le loro attività benefiche sono state anche premiate con un’importante onorificenza. I due sono apparsi affiatati, felici e molto glamour, ma dietro i sorrisi della loro apparizione pubblica c’è chi ha riscontrato dei momenti di tensione tra la coppia. Le indiscrezioni sui Duchi, però, sono state prontamente smentite dalla stessa Duchessa, che ha deciso di condividere sul suo canale Instagram ufficiale un video di backstage, che li mostra in grande sintonia. Meghan Markle, il video con Harry. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, il video di backstage con Harry per mettere a tacere ogni indiscrezione