Roma, 11 ottobre 2025 – Una storia su Instagram. Tanto è bastato a rovinare l'allure che Meghan Markle è riuscita a creare intorno a sè durante il suo ritorno in Europa in occasione della Paris Fashion Week. Nei giorni scorsi, infatti, la duchessa di Sussex ha assistito alla sfilata di Balenciaga che sanciva il debutto da direttore creativo di Pierpaolo Piccioli. Una presenza da vera diva, con tanto di sofisticato look total white firmato dalla maison, saluti e abbracci nel backstage con l'ex direttrice di Vogue Anna Wintour, cambio d'abito (sempre un outfit monocolore ma stavolta nero) e after-party di rigore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meghan Markle e il ritorno regale a Parigi, ma un particolare oscura l’allure della duchessa

