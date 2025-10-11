Megagalattico | il museo MeTe presenta il catalogo della mostra con Siracusa Orlando e Sinaguglia

Il museo MeTe di Siculiana ospita la presentazione del catalogo “Megagalattico” dedicato agli artisti Alfonso Siracusa Orlando e Giuseppe Sinaguglia, a cura di Danilo Samuele Mendola. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 ottobre alle 17,30 e rientra nel circuito dell’associazione dei musei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it