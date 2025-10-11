Megagalattico | il museo MeTe presenta il catalogo della mostra con Siracusa Orlando e Sinaguglia
Il museo MeTe di Siculiana ospita la presentazione del catalogo “Megagalattico” dedicato agli artisti Alfonso Siracusa Orlando e Giuseppe Sinaguglia, a cura di Danilo Samuele Mendola. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 ottobre alle 17,30 e rientra nel circuito dell’associazione dei musei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
MEGAGALATTICO 2025 - personale di Alfonso Siracusa Orlando e Giuseppe Sinaguglia, trasforma il Museo MeTe, in un osservatorio dell’alteritá, in un luogo in cui il confine tra umano e alieno, tra il ... Riporta exibart.com