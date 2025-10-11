Medioriente media | Hamas rifiuta tutela straniera a Gaza nel dopoguerra e chiede ancora il rilascio di Barghouti
Israele ritira l'esercito a Gaza, in 200mila tornano a piedi nel nord della Striscia. Vertice in Egitto la prossima settimana con Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Medioriente: media, almeno 92 morti oggi in attacchi Israele a Gaza
Medioriente: media, Hamas hai inviato risposta su piano Trump
