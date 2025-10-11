Medioetruria grave errore Il ministro conferma Creti No di Polcri Meoni esulta

"Rigutino è e resta per noi la localizzazione più razionale e opportuna. Confido in una valutazione più approfondita". Una presa di posizione chiara quella della vicesindaca Lucia Tanti il giorno dopo "il missile" che il ministro Salvini lancia sulla stazione dell’alta velocità a Rigutino. "La scelta è fatta, avanti con Creti", afferma netto il titolare delle infrastrutture e dei trasporti che rilancia le valutazioni dei tecnici del ministero sull’hub dei treni veloci nel cuore della Valdichiana. Ma dalle istituzioni su leva un altolà. Nettissimo quello del Comune con la vicesindaca Tanti, altrettanto chiaro quello del presidente della Provincia Alessandro Polcri. 🔗 Leggi su Lanazione.it