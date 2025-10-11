Medio Oriente iniziato il trasferimento degli ergastolani palestinesi Duecento soldati Usa in Israele per monitorare la tregua
L'esercito israeliano ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace. Hamas insiste per il rilascio anche dei propri leader Marwan Barghouti e Ahmad Saadat, ma Israele non sarebbe disponibile. Intanto duecento soldati statunitensi hanno iniziato ad arrivare in Israele come parte di una forza che contribuirà a supervisionare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Medio Oriente, iniziato il trasferimento degli ergastolani palestinesi. Duecento soldati Usa in Israele per monitorare la tregua - Durante la notte, "truppe statunitensi hanno iniziato ad arrivare in Israele come parte di una forza che contribuirà a supervisionare il cessate il fuoco a Gaza": lo scrive Abc News citando due funzio ... Riporta ansa.it
Media, 'iniziato il trasferimento degli ergastolani palestinesi' - L'Idf ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace di Trump: lo afferma la tv pubblica israeliana Kan. Come scrive ansa.it