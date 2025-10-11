La protezione civile della Striscia, gestita da Hamas, stima che «300mila palestinesi» siano tornati a Gaza City dall’inizio della tregua, ma lamenta che non ci sono abbastanza tende o case per accogliere gli sfollati. Nelle ultime ore, si afferma, sono stati recuperati dalla macerie in tutta la Striscia 150 cadaveri ma mancano all’appello altre 9.500 persone considerate «disperse». Iniziato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, 300mila palestinesi tornati a Gaza City. Duecento soldati Usa in Israele per monitorare la tregua