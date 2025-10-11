Medici Senza Frontiere | in via Mazzini la raccolta fondi per garantire gli interventi umanitari

Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere (MSF) sarà in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la II edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa a sostegno del Fondo Emergenze di MSF che garantisce un intervento medico umanitario rapido e indipendente in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: medici - frontiere

Regali aziendali di Medici Senza Frontiere: un gesto di responsabilità sociale che lascia il segno

Un gelato all'anguria per sostenere Medici Senza Frontiere a Gaza

Aiuti per la popolazione a Gaza: parte la campagna #coopforgaza in collaborazione con Medici senza frontiere

Il 18 e 19 ottobre Medici Senza Frontiere farà tappa anche a Barletta per promuovere l’iniziativa “Biscotti senza frontiere”, una raccolta fondi destinata a sostenere il Fondo Emergenze di MSF. Tutta la squadra e la società hanno scelto di aderire con entusiasm - facebook.com Vai su Facebook

Medici Senza Frontiere in lutto: ucciso a Gaza Abed El Hameed Qaradaya, fisioterapista e pilastro dell’organizzazione - X Vai su X

arriva anche a Cremona - Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere sarà in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la II edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, l’iniziativa a ... Secondo cremonaoggi.it

Medici Senza Frontiere in lutto: ucciso a Gaza Abed El Hameed Qaradaya, fisioterapista e pilastro dell’organizzazione - Aveva 43 anni, è il quindicesimo membro dello staff dell'organizzazione ucciso nella Striscia dal 7 ottobre 2023 ... Lo riporta tg.la7.it