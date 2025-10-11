Media | 200 soldati Usa in Israele per monitorare tregua
Durante la notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2025, in Israele sono iniziate ad arrivare truppe statunitensi come parte di una forza che contribuirà a supervisionare il cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Abc News citando due funzionari. La squadra, di 200 unità, arriverà nel fine settimana dagli Stati Uniti e da altre basi in Medio Oriente. Secondo le fonti, l’esercito americano istituirà una task force multinazionale, denominata Centro di controllo congiunto, che probabilmente includerà anche militari di Egitto, Qatar, Turchia ed Emirati. Sarà guidata dal Comando centrale Usa (Centcom) con sede nella regione e avrà lo scopo di supervisionare l’avanzamento dell’accordo di cessate il fuoco e contribuire al coordinamento degli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Lettera43.it
