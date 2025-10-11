McTominay in ombra per fare spazio a De Bruyne? I numeri parlano chiaro – LE GRAFICHE
In questa prima fase di stagione, in casa Napoli fa discutere il rendimento di Scott McTominay: c’è un dato in confronto con la scorsa stagione che è eloquente. Inizio di stagione positivo per il Napoli che, al termine della sesta giornata, si ritrova al primo posto, in coabitazione con la Roma, a quindici punti. Antonio Conte non vuole mollare la presa e intende arrivare nel migliore dei modi alla prossima sfida di Serie A, contro il Torino, avversaria dei campioni d’Italia in carica al rientro dalla seconda sosta per le Nazionali. Tanti i punti di discussione, però, che accendono il dibattito dei tifosi partenopei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: mctominay - ombra
Sempre più convinto che il Napoli non possa rinunciare a Neres, e quindi al congeniale 4-3-3 puro, in cui, peraltro, McTominay si trova a suo perfetto agio. Senza un esterno alto a sinistra, chiunque spinga da dietro (bene Gutierrez) non trova profondità. Fase - facebook.com Vai su Facebook