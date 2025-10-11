McKennie Juve siamo davanti a un bivio | futuro praticamente segnato ma secondo le idee di Tudor… Dentro alla situazione attuale dell’americano

McKennie Juve, dentro alla situazione attuale del centrocampista americano: futuro segnato ormai, ma Tudor ha un’idea precisa. Un futuro in bilico, un presente da protagonista. La storia di Weston McKennie alla Juve continua a viaggiare sul filo sottile. Come riportato dal Quotidiano Sportivo, il suo rinnovo di contratto è sempre più improbabile, con una cessione a fine stagione che diventa uno scenario concreto. Ma, allo stesso tempo, la sua importanza per l’equilibrio tattico di Igor Tudor non è mai stata così evidente. Un rinnovo sempre più difficile, la MLS osserva. Il contratto del centrocampista americano è in scadenza e, al momento, le trattative per il prolungamento sono in una fase di stallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

McKennie Juve, brusca frenata per il rinnovo: due club italiani già in agguato sul texano, che non chiude all’ipotesi MLS. Cosa succede

Allenamento Juve, bianconeri in campo alla Continassa: il messaggio di McKennie, Koopmeiners e Cambiaso ai tifosi – VIDEO

Juve, idea Cristante: ipotesi scambio con la Roma, sul tavolo c'è McKennie

