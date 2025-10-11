McKennie in campo nell’amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador | com’è andata? L’analisi della prestazione del centrocampista bianconero con la sua Nazionale

McKennie in campo nell’amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador: com’è andata? L’analisi della partita del centrocampista bianconero in Nazionale. Una notte in nazionale, con un occhio a Torino. Weston McKennie è sceso in campo da titolare nell’amichevole che i suoi Stati Uniti hanno pareggiato per 1-1 contro l’Ecuador. Per il centrocampista della Juventus, una prestazione di sostanza, prima della sostituzione. QUI: Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto Un pareggio in amichevole. Nella sfida disputata ad Austin, in Texas, il centrocampista bianconero è stato schierato dal primo minuto, a conferma della sua centralità anche nel progetto della nazionale a stelle strisce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie in campo nell’amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador: com’è andata? L’analisi della prestazione del centrocampista bianconero con la sua Nazionale

