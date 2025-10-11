McKennie in campo nell’amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador | com’è andata? L’analisi della prestazione del centrocampista bianconero con la sua Nazionale

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

McKennie in campo nellamichevole tra Stati Uniti ed Ecuador: com’è andata? L’analisi della partita del centrocampista bianconero in Nazionale. Una notte in nazionale, con un occhio a Torino. Weston McKennie è sceso in campo da titolare nell’amichevole che i suoi Stati Uniti hanno pareggiato per 1-1 contro l’Ecuador. Per il centrocampista della Juventus, una prestazione di sostanza, prima della sostituzione. QUI:  Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto Un pareggio in amichevole. Nella sfida disputata ad Austin, in Texas, il centrocampista bianconero è stato schierato dal primo minuto, a conferma della sua centralità anche nel progetto della nazionale a stelle strisce. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mckennie in campo nell8217amichevole tra stati uniti ed ecuador com8217232 andata l8217analisi della prestazione del centrocampista bianconero con la sua nazionale

© Juventusnews24.com - McKennie in campo nell’amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador: com’è andata? L’analisi della prestazione del centrocampista bianconero con la sua Nazionale

In questa notizia si parla di: mckennie - campo

Allenamento Juve, bianconeri in campo alla Continassa: il messaggio di McKennie, Koopmeiners e Cambiaso ai tifosi – VIDEO

Roma, coperta corta in mezzo al campo: idea McKennie dalla Juventus

Allenamento Juve, bianconeri in campo verso l’Atalanta: dal saluto di Zhegrova al solito McKennie – VIDEO

McKennie titolare con gli Stati Uniti in amichevole: com'è andata la partita del centrocampista in Nazionale - Nella notte italiana tra venerdì e sabato è sceso in campo oltre a Jonathan David anche Weston McKennie. Da ilbianconero.com

Juventus, McKennie: "È bello avere qui la squadra per vedere gli Stati Uniti" - Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Marca, il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato dell'avventura negli Stati Uniti con la formazione bianconera: "È bello ... Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Mckennie Campo Nell8217amichevole Stati