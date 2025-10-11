Mbappe ha escluso lo scontro tra la Francia e l’Islanda per infortunio

2025-10-11 15:44:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Kylian Mbappe salterà lunedì la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo tra la Francia e l’Islanda a causa di un infortunio, ha confermato la Federcalcio francese (FFF). Mbappe ha trovato la rete nella vittoria per 3-0 dei Blues sull’Azerbaijan venerdì, ma è uscito zoppicando a meno di 10 minuti dalla fine dopo aver subito quello che sembrava essere un infortunio alla caviglia. La FFF ha rivelato che il capitano non si recherà a Reykjavik e tornerà invece al suo club, il Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com