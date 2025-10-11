Maxirissa tra giovanissimi in Versilia individuati i responsabili | oltre 10 denunce

Marina di Pietrasanta, 11 ottobre 2025 – Una maxirissa tra giovanissimi, avvenuta lo scorso luglio sul lungomare di Marina di Pietrasanta, si è conclusa con la denuncia in stato di libertà di oltre dieci ragazzi, tutti ritenuti responsabili del violento episodio. A rendere nota la conclusione delle indagini sono i carabinieri della stazione locale, che hanno lavorato sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lucca. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scontro era nato per futili motivi e si era rapidamente trasformato in una violenta colluttazione che ha coinvolto numerose persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

