Maxima d’Olanda le toccanti parole per la sorella a 7 anni dalla morte

Il 6 giugno del 2018 la vita di Maxima d’Olanda è cambiata per sempre. La data è legata indissolubilmente alla scomparsa della sorella Ines, trovata morta nel suo appartamento a Buenos Aires, a soli 33 anni. La Regina d’Olanda non ha mai dimenticato di onorare la vita della sorella, e lo ha fatto in occasione di un evento che tocca la salute mentale dei giovani, un problema che ha colpito i Paesi Bassi. Maxima d’Olanda ricorda la sorella scomparsa. Maxima d’Olanda ha preso parte all’evento per il lancio dello strumento online “In je Bol” a Utrecht, dove ha promosso un servizio per le risorse a favore della salute mentale. 🔗 Leggi su Dilei.it

