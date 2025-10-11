Maxi progetti che arrivano da lontano
Anche Lucca ha la sua Champions League. Ovviamente non nel calcio, ma giocata su altri tavoli, primo fra tutti quello dell’intrattenimento, attraverso Lucca Comics and Games. La scelta della città per la pubblicizzazione di alcune produzioni mondiali da parte di giganti come Netflix e Kojima Productions sono solo gli ultimi risultati che fanno comprendere il livello ormai raggiunto dalla manifestazione ma anche dalla città. A Lucca Crea, la società comunale che organizza la rassegna, la soddisfazione è tanta, e c’è anche un pizzico di orgoglio, come sottolinea il direttore generale Emanuele Vietina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L’Intelligenza artificiale entra nella scuola Italiana, arrivano le linee guida del Ministero: le scuole condivideranno i propri progetti
La ministra per le disabilità in visita all'Albergo del Cuore: "Da questo territorio arrivano sempre progetti innovativi"
Dalla Regione Piemonte arrivano oltre 2,2 milioni di euro per contributi ad eventi sportivi che si sono svolti o si svolgeranno nel 2025 Nel dettaglio le iniziative finanziate sono "Progetti di eccellenza sportiva" con l'obiettivo di sostenere le iniziative di prese - facebook.com Vai su Facebook
