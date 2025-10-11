maxi progetti che arrivano da lontano

Anche Lucca ha la sua Champions League. Ovviamente non nel calcio, ma giocata su altri tavoli, primo fra tutti quello dell’intrattenimento, attraverso Lucca Comics and Games. La scelta della città per la pubblicizzazione di alcune produzioni mondiali da parte di giganti come Netflix e Kojima Productions sono solo gli ultimi risultati che fanno comprendere il livello ormai raggiunto dalla manifestazione ma anche dalla città. A Lucca Crea, la società comunale che organizza la rassegna, la soddisfazione è tanta, e c’è anche un pizzico di orgoglio, come sottolinea il direttore generale Emanuele Vietina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

