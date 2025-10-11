Maxi operazione antidroga a Casapulla | 4 arresti e oltre un chilo di stupefacenti sequestrati
Blitz dei Carabinieri nella notte tra venerdì e sabato a Casapulla. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato quattro persone e sequestrato più di 1,2 chilogrammi di droga tra cocaina, crack e hashish, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento.
Controlli straordinari a San Berillo, a Catania, coordinati dalla Polizia di Stato con il supporto della Polizia Locale per contrastare criminalità e degrado. Grazie al fiuto del cane antidroga “Ares” sono state sequestrate diverse dosi di droga, nascoste tra vecchie - facebook.com Vai su Facebook
