Maxi operazione antidroga a Casapulla | 4 arresti e oltre un chilo di stupefacenti sequestrati

Blitz dei Carabinieri nella notte tra venerdì e sabato a Casapulla. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato quattro persone e sequestrato più di 1,2 chilogrammi di droga tra cocaina, crack e hashish, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. Maxi operazione antidroga a . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

