Maxi controlli nell' agro aversano | scattano denunce e sequestri

Controlli serrati dei Carabinieri nei comuni di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa e Casapesenna. Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, i militari delle locali Stazioni — con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Marcianise e Aversa, del Nucleo Ispettorato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: controlli - nell

Controlli dei carabinieri sulle strade, nell'ultimo bimestre 29 le denunce con ritiro della patente

Milano, controlli a sorpresa dei carabinieri ai bus nell'hub di Lampugnano

Google rinnova l’interfaccia utente dei controlli multimediali nell’app di Google Home

MACERATA - I controlli nell'ambito del progetto "Scuole sicure": segnalati alla Prefettura un 20enne, un minorenne e un 60enne Vai su Facebook

Napoli, maxi blitz a Soccavo e al Rione Traiano: arresti e sequestri nello scacchiere dello spaccio - Controlli serrati dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli: in manette un 44enne trovato con hashish, cocaina, denaro contante e un’arma. Secondo agro24.it

Maxi-controlli del Nas in Ciociaria: sanzioni, sequestri e attività vinicola sospesa - 000 euro di sanzioni, sequestri di alimenti e vini, e la sospensione di una cantina vinicola per gravi carenze igieniche: questo il bilancio dei recenti controlli del NAS dei ... Secondo msn.com