Maxi controlli della polizia Sette arresti diciassette denunce

Settimana di controlli disposti dalla Questura di Latina in via Guido Rossa, viale P. L. Nervi e via Helsinki e non soltanto. Tutta l'intera provincia è stata infatti attenzionata dagli agenti, con oltre 250 volanti dispiegate per il territorio e un numero rilevante di operatori della squadra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Sicurezza sulle strade, controlli serrati della polizia locale: ritirate due patenti

I controlli della Polizia, allontanati due pregiudicati e espulso un irregolare. Signora ai giardinetti con l'eroina

Notte di controlli della polizia locale in via Ferrari tra maxi-multe, sequestri e patenti sospese o ritirate

Cosenza, intensificati i controlli della Polizia di Stato: cinque arresti e oltre 1300 persone identificate: Proseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia di Stato nel capoluogo bruzio e in tutta la provincia di Cosenza, su disposizione del Questore dr. G

#PMTerredargine #PLTerredargine #PLFacciamo oggi effettuiamo controlli sull'autotrasporto in via dell'Industria a Carpi

Milano, blitz antidroga: sette arresti e un maxi sequestro di stupefacenti. Cinquanta chili di droga tolti dal mercato - La Polizia di Stato ha messo a segno un'importante operazione contro il traffico di droga a Milano, arrestando sette persone, tra cui sei italiani e un albanese ... Lo riporta ilgiorno.it

Maxi controlli della polizia nelle feste. Caccia alla droga e ai clandestini - Un tunisino di 22 anni sorpreso in centro con un foglio di via dalla città per reiterate violazioni inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. ilrestodelcarlino.it scrive