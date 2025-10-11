Maxi blitz della Polizia Locale | pioggia di patenti ritirate

Bresciatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di verifiche serrate sulle strade di Rezzato. La Polizia Locale ha intensificato i controlli tra centro e periferia, schierando più pattuglie con l'obiettivo di contrastare la guida in stato di ebbrezza e l'uso di sostanze stupefacenti, ma anche di scoraggiare episodi di spaccio e di furti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

